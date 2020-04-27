Коронавирус выходным не помеха

Омичей ждут восемь выходных

Теперь официально: несмотря на долгий период режима самоизоляции, выходные на майские праздники в этом году в России сокращены не будут.

Как сообщает РИА «Новости», в производственном календаре на 2020 год сохранены еще декабрьские «красные числа» и изменений не последует.

В мае россиян ждут пятидневные «каникулы» — с 1 по 5 число (понедельник и вторник, 4 и 5 мая, можно будет отдыхать из-за переноса 4 и 5 января, выпавших на субботу и воскресенье), затем - три рабочих дня.

После небольшого перерыва на работу, жители России будут отдыхать еще три дня - 9, 10 и 11 мая.

Напомним, что парад Победы 9 мая в Омске из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции все же отменили. А вот продлят ли режим самоизоляции после майских выходных пока неизвестно.