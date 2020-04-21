В двадцатиградусную жару в Омске решили завершить отопительный сезон

Как сообщили в городской администрации, постановление об окончании отопительного сезона накануне подписала мэр Омска Оксана Фадина. Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с наступлением стабильной теплой погоды и высокой температуры воздуха, пояснили в департаменте городского хозяйства.

С момента официального объявления о завершении отопительного сезона подача тепла прекращается сразу во всех районах Омска. Однако не одновременно. Ведь этапность, которая определена не по типам абонентов, а по месторасположению, никто не отменял. «Поочередно отключаются локальные группы абонентов» - пояснили в администрации.

И интересно даже не то, что отопительный сезон – 2020 завершен в Омске рекордно рано, а то, что к концу недели, по прогнозу синоптиков, в городе в ночное время погода похолодает до нуля градусов.