По уровню самоизоляции Омск занял 2 места с конца

Индекс омичей сегодня составляет 3,1 балл

Четырнадцатую, то есть предпоследнюю строчку в рейтинге российских городов-миллионников Омск занял «по праву». Индекс самоизоляции в городе в эти выходные оказался ничтожно мал, а именно 3.1, что означает «на улице много людей». Строптивее омичей оказались лишь новосибирцы. А вот лучше всех режим самоизоляции по-прежнему соблюдают москвичи и петербуржцы.

Под влиянием теплой погоды и яркого солнышка жители Омска буквально «высыпали» на улицу. Не побоялись сибиряки ни вируса, ни штрафов. Дружными рядами они отправились на долгожданную прогулку и вожделенные шашлыки.

«Омск.Собака.ru» призывает вас не следовать дурным примерам. Оставайтесь дома, чтобы не заболеть самим и не заразить других. Позаботьтесь о себе и своих близких.

Именно от нашей осознанности зависит, насколько быстро мы сможем победить вспышку коронавируса.

Напомним, режим карантина в Омске продлен до 30 апреля.