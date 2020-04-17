В Минэкономики Омской области обновили список организаций по доставке товаров первой необходимости на дом

В него вошли 39 предприятий и сервисов. Работа по формированию списка продолжается.

Список содержит предприятия, поставляющие продовольственные и непродовольственные товары, готовую продукцию, электрооборудование, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, зоотовары, корма для животных, ветеринарные препараты, электротехническое оборудование и бытовую технику.

В Минэкономике отмечают, что работа по формированию перечня для обеспечения доступности для населения необходимых товаров – это одно из мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Работа продолжается.

Компаниям, заинтересованным во включении в данный перечень организаций (сервисов), необходимо направить сведения в Минэкономики Омской области по адресу электронной почты: aakbulatova@mineconom.omskportal.ru.

Подробная информация по телефону: 37-40-05.