Сидим дома. Режим самоизоляции в Омском регионе продлен до 30 апреля включительно

Такое решение было принято сегодня в рамках заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории региона.
Эпидемиологи отмечают положительные результаты минувшей недели самоизоляции. В регионе относительно немного заболевших – 26 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 13 из которых выздоровели. Ситуацию удается сдерживать, рост идет медленно, без всплеска, но с выходом заболевания за пределы Омска регион перешел на второй этап распространения заболевания. Важно контролировать ситуацию, поэтому главный санитарный врач Омской области Александр Крига объявил о необходимости продления самоизоляции.
Также во время заседания были утверждены некоторые нововведения.
- На период самоизоляции отменяются промежуточные остановки пригородного железнодорожного электротранспорта на станциях вне крупных населенных пунктов.
- До 30 апреля отложен запуск пассажирского общественного транспорта по садовым маршрутам и вопрос об открытии сезона весенней охоты.
- Со следующей недели разрешено возобновить деятельность предприятиям по хранению и складированию зерна.
- В омском аэропорту досмотру медицинскими бригадами и сотрудниками управления Роспотребнадзора теперь подлежит каждый прибывающий внутренний авиарейс, а не только из Москвы и Санкт-Петербурга.
- На стадии проработки механизм проверок передвижения по региону пассажиров железнодорожным и автобусным транспортом.
По материалам omskportal.ru
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