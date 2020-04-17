Сидим дома. Режим самоизоляции в Омском регионе продлен до 30 апреля включительно

Такое решение было принято сегодня в рамках заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории региона.

Эпидемиологи отмечают положительные результаты минувшей недели самоизоляции. В регионе относительно немного заболевших – 26 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 13 из которых выздоровели. Ситуацию удается сдерживать, рост идет медленно, без всплеска, но с выходом заболевания за пределы Омска регион перешел на второй этап распространения заболевания. Важно контролировать ситуацию, поэтому главный санитарный врач Омской области Александр Крига объявил о необходимости продления самоизоляции.

Также во время заседания были утверждены некоторые нововведения.

На период самоизоляции отменяются промежуточные остановки пригородного железнодорожного электротранспорта на станциях вне крупных населенных пунктов.

До 30 апреля отложен запуск пассажирского общественного транспорта по садовым маршрутам и вопрос об открытии сезона весенней охоты.

Со следующей недели разрешено возобновить деятельность предприятиям по хранению и складированию зерна.

В омском аэропорту досмотру медицинскими бригадами и сотрудниками управления Роспотребнадзора теперь подлежит каждый прибывающий внутренний авиарейс, а не только из Москвы и Санкт-Петербурга.

На стадии проработки механизм проверок передвижения по региону пассажиров железнодорожным и автобусным транспортом.

По материалам omskportal.ru