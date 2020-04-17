"Бессмертный полк" пройдет по центральным улицам городов позже

Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится на более позднюю дату. Об этом Владимир Путин объявил на совещании с членами Совета безопасности.

Риски, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции в России, заставили президента отменить подготовку к празднованию. Однако переживать по поводу самого праздника не стоит. Путин подчеркнул, что, несмотря на переносы, День Победы отмечается именно 9 мая, эту дату отменить невозможно. Парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся и точно в этом году.

«Отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан-участников всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием», — отметил глава государства.

Омичи также ждут решений по переносу Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». По словам координатора омского шествия Галины Кудря, решение будет приниматься 23 апреля в Москве, на заседании федерального штаба. Она пояснила, что делать прогнозы никто не берется, понятна потребность в какой-то альтернативе, но она еще не озвучена. Как вариант - более поздняя дата. Например, 24 июня. В 1945 году Парад Победы проходил именно в этот день.