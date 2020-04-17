Назначен представитель Омской области при правительстве РФ

По распоряжению Губернатора с 16 апреля им стал 41-летний Николай Новиков.

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, Николай Новиков с отличием окончил Уральский государственный юридический институт и Российскую школу частного права. До 2006 года работал в частных организациях, где прошел путь от юрисконсульта до генерального директора. До 2012 года трудился в Администрации Губернатора Свердловской области и Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.

Позже работал в общественных организациях по защите прав граждан, с 2019 года – заместитель директора по правовым вопросам Свердловской областной общественной организации по защите прав потребителей «Региональный Союз Домовых Советов». Затем Николай Новиков исполнял полномочия советника Губернатора Омской области Александра Буркова, а с декабря 2019 года - являлся сотрудником Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации.

Источник фото Донат Сорокин / ТАСС