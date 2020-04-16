Быстровозводимый медицинский центр Минобороны РФ в Омске под контролем

На сегодняшний день все элементы внешнего контура здания уже собраны, установлены оконные блоки, внутри сооружения выполнена специальная кирпичная кладка в местах размещения рентген-аппарата и томографа.

Сегодня будущий центр посетил глава региона Александр Бурков. Он отметил, что у военных нужно учиться строить быстро, качественно и масштабно. Сейчас ведется устройство перегородок, кровли, внутриплощадочных коммуникаций. Медицинский центр, рассчитанный на 100 койко-мест, будет укомплектован современным медицинским оборудованием.

В медцентре будут работать аппараты анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также компьютерные томографы. Врачи уже проходят обучение и повышение квалификации для работы на оборудовании нового поколения. Военные медики всегда смогут прийти на помощь жителям региона. В случае крайней необходимости мощности нового корпуса военного госпиталя будут задействованы для борьбы с коронавирусом. Сдача объекта намечена на 30 апреля.