Ученье – свет!

Министр образования Омской области Татьяна Дернова ответила на вопросы омичей

В рамках прямого эфира на телеканале «Россия­-1» главе ведомства поступали вопросы о дистанционном образовании, досрочном завершении учебного года и работе детских садов.

Татьяна Дернова отметила, что ситуация новая, непривычная для всех. Хоть дистанционные платформы и были доступны давно, выяснилось, что некоторые педагоги оказывались на них не часто. А те, кто был знаком с этими платформами, понимают, что не нужно разрабатывать программы и курсы с нуля, так как есть контент, который прошел экспертизы, в котором задействованы лучшие учителя РФ. И этими ресурсами можно пользоваться. К счастью, подавляющее большинство педагогов умело вошли в новые реалии. Были сбои из-за перегруза порталов, но они оперативно устранялись.

Ответ на вопрос о переносе части учебного материала на следующий год будет озвучен в понедельник – 20 апреля. Институт развития образования в Омской области проведет онлайн-встречу с муниципалитетами, после чего предоставит рекомендации в письменном виде по каждому направлению. Станет понятно, что реально изучить дистанционно и останется в программе, а что нельзя изучить в данном формате и будет перенесено.

Что касается информации о возобновлении очного обучения в сельских школах, этот вопрос будет решаться на заседании оперштаба. Не во всех селах нашего региона есть свободный доступ в интернет. О том, возможно ли возобновить работу школ с численностью до 50 человек станет известно к концу недели.

Министр образования подчеркнула, что для руководства региона первичны жизнь и здоровье граждан. По этой же причине неделю назад было отклонено предложение об открытии дежурных групп в садике. После долгой дискуссии членов оперштаба, победило рвение сохранить наших детей живыми и здоровыми.

По государственным экзаменам на сегодняшний день понятно только одно – их сроки перенесены. Решение о дате проведения будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Одиннадцатым классам сейчас необходимо готовиться к экзаменам, которые они выбрали.

Остаются открытыми вопросы по поводу выпускных и последних звонков. Министр образования Омской области подчеркнула, что трудно предположить, будут ли они вообще проведены в этом году, но в свое время – точно нет.

Во время прямого эфира звучали вопросы по поводу воздействия дистанционного обучения с помощью гаджетов на здоровье ребенка. Татьяна Дернова дала следующие рекомендации:

– Объем работы ребенка в это время должен быть, как минимум в два раза меньше, чем при обычном режиме. 15 минут у компьютера – период для начальных классов, а дальше упражнение с учебником, с тетрадями. Не более 30 минут старших классов. Этот регламент должен быть учтен при домашнем обучении. Основным средством обучения остаются учебник и тетрадь. Мы против большого временного объема платформ онлайн.

Преподавателям, задающимся вопросам, какой объем работы давать ученикам прозвучала рекомендация не устанавливать жесткие сроки сдачи заданий. Работать в щадящем режиме и по объему и по срокам. Например, недавно был ураган – многие остались без электричества и интернета. И ставить плохие оценки ученикам из-за этого не нужно.

– Представьте, что вы мама двух школьников и вы работаете на предприятии, которое сейчас продолжает свою деятельность. Вы возвращаетесь домой вечером. У вас один компьютер, уроки нужно сделать с двумя детьми. А еще домашние дела. Представив себя в такой ситуации, вы поймете, какой объем заданий нужно давать школьнику, - сказала Татьяна Дернова.

На вопрос о том, можно ли завершить изучение части дисциплин уже сейчас глава омского Минобра отметила, что у нее есть ряд предложений по сокращению сроков обучения определенных предметов, они будут рассмотрены на собрании оперштаба 17 апреля. Например, будет предложено 30 апреля завершить для 1 – 4 классов освоение программ по физкультуре, музыке, технологии ИЗО и всю внеурочную деятельность, а учебную деятельность завершить 15 мая при пятидневке и 16 мая при шестидневном режиме.

Завершать полностью учебный год досрочно Татьяна Дернова считает нецелесообразным, так как оборвать обучение – самое простое решение, но в таком случае детям грозит повышенная интенсивность обучения в сентябре.