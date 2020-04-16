Голосит весь мир

16 апреля отмечается довольно необычный международный праздник – День голоса. Но поздравлять сегодня нужно не только знакомых певцов.

Оказывается, праздник посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей. А ключевую роль в нем играют врачи, чья специализация напрямую или косвенно связана с поддержанием здоровья голоса человека, профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата – фониатры, оториноларингологи, невропатологи, эндокринологи.

Помнят о Всемирном дне голоса и дикторы, теле и радиоведущие, актеры, певцы, журналисты и другие представители профессий, напрямую связанных с голосом.