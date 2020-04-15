Владимир Путин озвучил дополнительные меры поддержки бизнеса

О своих распоряжениях он сообщил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства

Во время совещания Владимира Путина с членами правительства Российской Федерации 15 апреля президент заявил о выделении регионам 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов в условиях распространения коронавируса. Владимир Владимирович отметил, что у региональных бюджетов должна быть возможность гибко использовать эти средства, в том числе на меры поддержки бизнеса и населения, решение социальных вопросов.

Кроме того, Президент распорядился предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь, размер которой будет равен размеру МРОТ, умноженному на количество штатных сотрудников и число месяцев. Еще одно распоряжение главы государства – расширение списка предприятий, пострадавших от коронавируса. Речь идет о малых и средних компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.