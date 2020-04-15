Продлится ли в Омске самоизоляция, станет известно уже завтра

Глава Омской области Александр Бурков в рамках дистанционной пресс-конференции ответил на вопросы журналистов

Вопросы о продлении режима самоизоляции, а также судьба дачников и охотников решатся в рамках заседания оперштаба, которое состоится 16 апреля. По словам губернатора, федеральный санитарный врач Анна Попова и санитарный врач Омской области Александр Крига настаивают на полной самоизоляции до 30 апреля. Окончательное решение будет зависеть от мнения эпидемиологов.

Также Александр Бурков осветил тему поддержки граждан и предпринимателей в регионе. В дополнение к федеральным мерам прорабатываются и региональные преференции. Чтобы поддержать предпринимателей, Правительство Омской области намерено с 6% до 1% снизить налог по упрощенной системе налогообложения на весь 2020 год. Также на весь год предлагается обнулить транспортный налог для частных предприятий, которые занимаются перевозками, и дошкольных учреждений. Патент уменьшится в 10 раз. Для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, введут налоговые льготы на имущество. Что касается населения, социальную поддержку в регионе получат более 116 тысяч семей. Волонтеры и соцработники уже доставили более 60 тысяч продуктовых наборов.

Сложившаяся в стране ситуация с пандемией отодвигает сроки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор отметил, что не исключает переноса из-за пандемии парада Победы на более поздние сроки.

«Это праздник всей страны, поэтому нас всех сейчас интересует, когда будет проводиться его главная часть — парад Победы. Возможны переносы парадов и шествий «Бессмертного полка» на более поздние сроки. Однако в любом случае праздник будет в душе каждого из нас», - отметил Александр Бурков.