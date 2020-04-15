Пик заболеваемости коронавирусом в Омске может быть в конце апреля

Об этом заявила Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова

В рамках интервью «12 каналу» глава ведомства рассказала, что на данный момент можно спрогнозировать два варианта развития событий, связанных с пандемией. Первый – оптимистичный – возможен при высоком уровне самоизоляции. Если омичи вместе постараются дать отпор вирусу, соблюдая все ограничительные меры, то возможен небольшой всплеск заболеваемости в течение 2-3 недель. В случае второго варианта – пессимистического – возможно быстрое распространение вируса и большее число зараженных.

Ирина Солдатова призывает омичей не нарушать карантинные меры, чтобы эпидемия не охватила весь город. По ее словам, регион готов к самому худшему сценарию. Сейчас уже четыре больницы перепрофилированы для лечения больных коронавирусом, при необходимости их число увеличится. В БСМП №2 и городскую больницу №11 будут закуплены томографы, в другие учреждения - высокочувствительные рентгенаппараты.

Сегодня – 15 апреля – в рамках пресс-конференции Александр Бурков рассказал, что в настоящее время на вооружении медиков чуть более 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. До конца мая в больницы региона поступит еще 448 аппаратов. На случай вспышки инфекции сейчас переоборудуются инфекционная клиническая больница № 1 им. Д. М. Далматова, роддом № 4, городская клиническая больница № 11, детская городская клиническая больница № 3. Для пациентов уже развернуто 600 коек. Всего их должно быть 1546. Подготовка лечебной базы для принятия больных коронавирусом сейчас входит в намеченный план-график.