Омичей приглашают сделать вклад в интерактивную историческую выставку, посвященную Году памяти и славы

Проект направлен на чествование героизма, культурного многообразия и единства советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Принять участие в создании выставки может каждый желающий. Для этого необходимо отправить фото, видео и текстовые материалы по тематике проекта на электронную почту pro@fadn.gov.ru. Организаторы принимают архивные материалы, исторические фотохроники, а также стихи и прозу. Напомним, что 2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Более подробную информацию о проекте можно получить в Федеральном агентстве по делам национальностей России. Контактное лицо: Смирнова Ирина Юрьевна, +79037757180 , i.smirnova@fadn.gov.ru.