10 апреля после длительного совещания и тщательного разбора ситуации с коронавирусом в Омской области было решено продлить карантин в регионе до 19 апреля. Всего в регионе было выявлено 17 больных коронавирусной инфекцией – 11 взрослых, 6 детей. Трое на сегодняшний день выздоровели.

Как сообщила пресс-служба Правительства Омской области, карантин продлен по настоянию Управления Роспотребнадзора и главного санитарного врача региона Александра Крига. Эксперты считают неуместными любые послабления в ограничениях, так как они могут свести на нет усилия предыдущих недель.

«Если ослабить мероприятия, можем получить резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предлагаем продлить режим самоизоляции, только за счет этого у нас как раз нарастание идет медленно. Есть возможность лучше подготовиться к осложнению обстановки, будет больше времени на подготовку госпитальных баз и лабораторных служб. Мы призываем все население Омской области строго соблюдать режим самоизоляции. Выполняйте все требования санитарных врачей, медицинских работников, не выходите из дома», – сказал Александр Крига.

Активная работа по исключению распространения коронавируса в Омской области продолжается. Региональным Минздравом продолжается организованное распределение потоков пациентов с тревожными симптомами и перепрофилирование лечебных учреждений.

Часть предприятий все же начнет работу с понедельника. К ним относятся предприятия сфер обрабатывающего производства, строительства, добычи камня, песка и глины, без чего не сможет работать дорожная отрасль. Также работать могут организации в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, организации по чистке, уборке, включая дезинфекцию зданий и оборудования, в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта.

Ограничения снимаются с условием соблюдения обязательных для всех санитарных норм – фильтр, термометрия, дезинфекция помещений, контроль за самочувствием сотрудников в течения дня, средства защиты. За соблюдением жестких противоэпидемиологических правил будет осуществляться контроль. Главный приоритет – защита жизни и здоровья людей.