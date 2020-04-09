Как поддерживают омский бизнес?

Региональные власти сформировали перечень мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости экономики региона. Часть из них уже реализуется, часть предложений направлена в федеральные органы

Что сделано и что в процессе?

Организована горячая линия по мерам поддержки, до 1 мая отменены плановые проверки предприятий, в федеральные органы власти направлены предложения региона по общесистемным мерам поддержки. Законопроекты по налоговым преференциям для предпринимателей проходят согласование.

Региональным Минпромом определен перечень пострадавших отраслей. Его составили 14 сфер деятельности: организации в области культуры, розничной торговли, строительства, туризма, гостиничного сервиса, услуг хозяйственно-бытового назначения и другие. Полный перечень сфер деятельности доступен на сайте ведомства.

Правительство Омской области обсуждает с частными арендодателями возможность невзимания платы с малых и средних компаний. Для арендодателей также готовят предложения по мерам поддержки. Отсрочку по платежам для малого и среднего бизнеса планируется предусмотреть по договорам с ресурсными организациями. Также планируется разработать меры прямой поддержки для омских предприятий в виде субсидирования затрат по приобретению антисептиков, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей.

Какие мероприятия вошли в пакет мер поддержки?

Замминистра экономики Омской области Елена Русинова рассказала, что составляя пакет, ведомство охватило большой блок мер – от преференций по аренде до налоговых послаблений. Ряд предложений направлен в Минэкономразвития России, в частности, о переносе срока отмены ЕНВД на 2024 год. В региональном пакете большое внимание уделено налоговым льготам для пострадавших отраслей. В федеральный Минфин отправлен на согласование проект распоряжения о выделении Омской области более 300 миллионов рублей на микрофинансирование и поручительства.

Сроки

Первоочередные мероприятия будут реализованы уже в апреле. В 2020 году планируется в 10 раз снизить стоимость патента для всех видов деятельности, по которым он применяется. Установить льготу по транспортному налогу для пассажирских перевозок. Снизить в 2 раза ставки по налогу на имущество для предприятий, пострадавших вследствие пандемии. Планируется установить минимально возможные ставки по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы» до 1 % и с объектом налогообложения «доходы минус расходы» до 5 %. Указанные проекты областных законов планируется рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного Собрания Омской области в конце апреля.

Где получить еще больше информации?

Консультации по действующим мерам поддержки предприниматели могут получить по телефону горячей линии: 8(800)201-95-87.