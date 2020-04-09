В Омске вылечилась семья, которая первой заболела коронавирусом

Сегодня их выписали из стационаров

По данным пресс-службы регионального Правительства, 9 апреля результаты контрольных анализов показали, что пациенты здоровы. Глава семьи находился в стационаре Городской клинической инфекционной больницы им. Далматова, а ребенок и его мама в Городской детской клинической больнице № 3.

На сегодняшний день под наблюдением медиков на дому находятся 1995 омичей, сняты с учета – 8125 человек. У 15 пациентов подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, 3 выздоровели.

Сегодня утром в Омском аэропорту встретили 3 борта с 320 пассажирами. Признаков ОРВИ ни у кого не обнаружено, за всеми установлено медицинское наблюдение.