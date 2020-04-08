Мы победим эту заразу

Владимир Путин в рамках селекторного совещания с губернаторами регионов в третий раз обратился к россиянам

Глава страны отметил работу медиков, волонтеров, подчеркнул важность их деятельности для нации. Борьбу с коронавирусом Президент назвал главной совместной задачей на сегодняшний день. Кроме того, он отметил необходимость сохранения доходов граждан.

Что касается поддержки регионов, Владимир Путин сообщил о выделении средств на дополнительные выплаты врачам, медперсоналу и бригадам скорой медицинской помощи. Уже в этом месяце начнут поступать дополнительные деньги на закупку аппаратов ИВЛ, машин скорой помощи.

Обращаясь к главам регионов, Президент попросил принимать хорошо просчитанные меры, действовать, исходя из ситуации в каждом населенном пункте, и при этом не останавливать экономику, движение транспорта, грузовые перевозки. Необходимо смягчить удар и по бизнесу. В каждом регионе должен быть составлен список предприятий, которые играют важную роль.

К социальным мерам поддержки, упомянутым Президентом, относятся: дистанционное оформление людей, потерявших работу, и выплаты им пособия по верхней планке; выплаты семьям с детьми; реструктуризация задолженностей компаний.

Он подчеркнул, что ближайшие две-три недели будут определяющими в развитии пандемии и рекомендовал разработать план действий на разные варианты развития ситуации с коронавирусом.

Обращаясь к гражданам, глава РФ отметил, что понимает их состояние, накопленные проблемы, сложность нахождения в четырех стенах, но все же призывает выдержать режим самоизоляции.

«Дорогие друзья! Все проходит и это пройдет! Печенеги и половцы терзали нашу землю. Но мы со всем справились!», - завершил обращение Владимир Путин.

На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 8672 человек. Больше всего заболевших – в Москве – 5841. Выздоровело 580 человек, умерло 63.

В Омске по данным на 8 апреля на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом – коронавирус – находится 15 человек, под наблюдением на дому – 2198, сняты с учета – 7922 человека (по данным http://omskportal.ru).