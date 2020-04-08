Маскам в Омске быть

Региональные предприятия легкой промышленности оперативно перепрофилировались и занялись изготовлением масок для омских граждан и организаций

По словам пресс-службы Министерства промышленности связи цифрового и научно-технического развития Омской области, такие маски не являются медицинскими, они пригодны для многоразового использования, при условии стирки и паровой обработки в домашних условиях. В нашем регионе уже подготовлены около 300 масок из марли, бязи, хлопка, спанбонда и других материалов, рекомендованных Минпромторгом РФ.

Также в ведомстве сообщили, что аптечная сеть «Омское лекарство» закупила 400 тысяч одноразовых защитных масок для населения и начнет их продажи в аптеках в начале следующей недели.