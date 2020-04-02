Омск может получить почетное звание на федеральном уровне

Отличный пример дистанционной работы сегодня показал Губернатор Александр Бурков. Он провел удаленное совещание с кабинетом министров в студии Ситуационного центра.

Совещание было посвящено обсуждению предложения Омской мэрии обратиться к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Омску почетного звания «Город трудовой доблести». Правительство Омской области одобрило обращение.

Напомним, что на региональном уровне Омску официально уже присвоен почетный статус «Города трудовой славы». Это знаменательное событие произошло пять лет назад – в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Теперь решено добиваться введения нового почетного звания на федеральном уровне.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Омской области, с оккупированных территорий в Омск были эвакуированы десятки промышленных предприятий, сумевших уже в 1941-м году поставить на поток выпуск стратегической военной продукции. Заводы Омска выпускали военную технику и снаряды, а омское село выращивало хлеб и другую сельхозпродукцию для фронта.

За годы войны омские оборонные предприятия изготовили для армии более 3,8 тысячи истребителей и бомбардировщиков, 6,9 тысячи знаменитых танков Т-34, 15 тысяч авиадвигателей, 8 тысяч радиостанций, более 1,3 миллиона корпусов реактивных снарядов, в том числе и для «Катюши». На средства омичей построены и переданы в армию пять бронепоездов, четыре паровоза, 33 вагона и три поезда-бани. В фонд обороны поступило более 254 миллионов рублей личных сбережений, 1,9 килограмма золота, 63,8 - серебра, более 30 тонн продуктов. За 1941-1945 годы колхозы и совхозы Омской области дали государству 122,6 миллиона пудов хлеба, 41,6 миллиона пудов мяса и молока, 16 миллионов пудов картофеля овощей.

Героический труд сибиряков не остался незамеченным. За вклад в дело Победы над врагом семь предприятий Омской области награждены Орденом Трудового Красного знамени, два - Орденом Ленина. Омский танковый завод и совхоз «Российский» удостоены Ордена Отечественной войны I степени. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» награждено 66950 человек.

По материалам пресс-службы Правительства Омской области