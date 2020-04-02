В Омской области назначен новый министр здравоохранения

Им стала врач-неонатолог Ирина Солдатова.

Александр Бурков 2 апреля официально представил главным врачам учреждений здравоохранения и сотрудникам министерства нового руководителя ведомства. Ирина Геннадьевна стала первой женщиной-министром здравоохранения Омской области.

Губернатор отметил, что Ирина Солдатова имеет большой опыт работы в сфере, хорошо понимает все проблемы отрасли и будет поддержана омским медицинским сообществом. В период пандемии это особенно важно.

«Именно командный подход, по мнению губернатора, должен помочь нашему региону в условиях распространения коронавируса и продолжить путь развития, после того как вирус удастся победить» – пояснили в пресс-службе областного правительства.

Ирина Солдатова окончила РНИМУ имени Пирогова по специальности «педиатрия», затем работала в Детской городской клинической больнице № 13 имени Филатова, а с 2013 года занимала должность заместителя главного врача. С 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы, следующие четыре года работала заместителем министра здравоохранения Московской области.

Новый министр здравоохранения Омской области является, доктором медицинских наук, профессором РНИМУ и функционером Общероссийского народного фронта, где возглавляет проект ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене».

В Омск Ирина переехала не так давно, в марте, получив должность советника губернатора. Позже она возглавила межведомственную оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции.