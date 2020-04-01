Из федерального бюджета выделят 87,8 миллионов рублей на поддержку омских работодателей

Помощь предназначена для пострадавших от введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам пресс-службы Правительства Омской области, в планах внедрить пять дополнительных мер для снижения напряженности на рынке труда. Для работников, находящихся под риском увольнения решено организовать временную занятость, общественные работы и опережающее профессиональное обучение. Также средства будут направлены на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда уволенных работников в связи с ликвидацией или сокращением штата, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных. Без внимания не остались и предприниматели, открывшие собственное дело при содействии службы занятости. Им будет оказана помощь в создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных.

На Омском рынке труда ситуация в период пандемии остается стабильной. Роста числа безработных граждан не отмечено. На минувшей неделе в службу занятости обратились 967 человек, это на 10 % меньше, чем неделей ранее. Среди самых востребованных отраслей среди людей, находящихся в поиске работы, сфера обслуживания.

В одной из следующих статей «Омск.Собака.ru» расскажет, какие шаги необходимо предпринять для получения статуса «Безработный» и начисления «Пособия по безработице». Следите за нашими новостями.