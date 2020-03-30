Омская культура переходит в режим онлайн

Проект, запущенный 30 марта, предполагает встречи учреждений культуры со своими зрителями и посетителями на площадках социальных сетей и на страницах сайтов. Каждая неделя наполнена своим контентом, общее расписание с самыми интересными мероприятиями публикуется на омском портале «Культура». Уже сейчас доступно расписание на ближайшую неделю.

С 30 марта по 5 апреля омичи могут каждый день встречаться с коллективами Омской филармонии, побывать на премьерном концерте, посвященном 100-летию училища им. В.Я. Шебалина. Театр «Арлекин» приглашает обратиться к архивным видеозаписям и вспомнить историю уникального омского театра. Записи широкой публике будут представлены впервые. Вы давно хотели научиться делать профессиональные танцевальные па или брать нужную ноту? Областной центр культуры «Сибиряк» в ежедневном режиме будет знакомить омичей с тонкостями творческих профессий. Музей им. М.А. Врубеля предлагает омичам более детально познакомиться с экспонатами из фонда, в том числе – в формате видеолекций. Музей «Искусство Омска» предлагает омичам поближе узнать творчество омских художников, Лицейский театр – виртуально побывать на своих спектаклях.

В поддержку проекта #КУЛЬТУРАДОМА министерство культуры Омской области запускает одноименную сетевую акцию, принять в которой может каждый, кто сейчас находится дома. Для участия в ней нужно сфотографировать книги, картины, предметы декоративно-прикладного творчества, статуэтки – все, что относится к вашей домашней культуре и что окружает вас сейчас. Обязательно рассказать подписчикам о том, что на фото, возможно, посоветовать книгу или раскрыть секрет картины. И сопроводить пост хештегом #культурадома. Авторы самых интересных фотографий будут отмечены призами от министерства культуры.

Кроме того, омские театры и Омская филармония в этот непростой период обращаются ко всем зрителям с просьбой не сдавать билеты, а воспользоваться ими, когда учреждения культуры снова распахнут свои двери для омичей.