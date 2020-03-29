В Омске выявлено три первых случая заражения коронавирусом

После возвращения в Омск рейсом S7 2563 семья находилась на домашнем карантине. Взятый на десятый день тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас зараженные находятся в специальном боксе инфекционной больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Как объяснили в пресс-службе Правительства Омской области, все лица, имевшие контакт с носителями вируса, установлены и изолированы.

В прошедшие выходные в Омск прибыли два рейса из Таиланда – 610 омичей. Все пассажиры были осмотрены врачами, у всех замерили температуру и взяли данные о месте пребывания на карантине. Два человека были доставлены в обсервацию.

Всего в Омской области 6265 человек находятся под домашним наблюдением, 21 житель нашего города пребывает в стационаре инфекционной больницы. Глава региона Александр Бурков в своем видеообращении к омичам призвал их соблюдать требования карантина, не выходить из дома без необходимости и не пренебрегать мерами защиты.