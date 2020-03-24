Омский Минкульт рассказал о мерах безопасности, направленных на ограничение распространения коронавируса

Все учреждения предупреждены о необходимости проведения у себя мероприятия по дезинфекции с использованием специальных средств и приборов. Все массовые мероприятия, которые должны были проходить на этих площадках, отменены. Руководство региональных учреждений культуры должно ежедневно следить за состоянием сотрудников и не допускать на работу тех, кто вернулся из заграничных поездок.

В случае самоизоляции и введения строгого карантина омичи не лишатся возможности приобщиться к искусству. Учреждения культуры по всей стране переходят на онлайн-режим. Не выходя из дома, можно посмотреть спектакли, фильмы, побывать на концертах, почитать книги. Омские учреждения культуры тоже работают над переходом в интернет-пространство. Обо всех новшествах мы будем сообщать в нашей новостной ленте.

По материалам пресс-службы Министерства культуры Омской области