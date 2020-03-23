В Омске школьники и студенты отправились на отдых

С 23 по 30 марта у омских школьников проходят плановые каникулы. Студенты на это время ушли на внеплановый отдых, после чего школы, средние и высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Актуальной информацией о работе системы образования в период пандемии с редакцией сайта «Омск.Собака.ru» поделился пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Крылич.

Насколько омские вузы и школы готовы к дистанционному обучению? Как будет организован процесс?

В настоящее время Министерство образования омской области принимает меры, чтобы «дистант» прошел успешно. При организации образовательного процесса в дистанционной форме министерство рекомендует использовать информационно-образовательный портал «Российская электронная школа», ЕОС «Дневник.ру», «Портал дистанционного обучения Омской области», интерактивную платформу «Учи.ру», Яндекс.Учебник, цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс».

Повлияет ли пандемия на летние каникулы учащихся?

Говорить о переносе конца или начала учебного года преждевременно, и это прерогатива федерального центра. При этом мы уделим особое внимание выпускникам. Не забываем, что у них всегда есть возможность готовиться онлайн с помощью заданий из открытого банка ЕГЭ.

В работе садиков изменения не предвидятся?

В работе детсадов все штатно, усилены меры профилактики и дезинфекции.

Куда могут обратиться преподаватели и учащиеся за консультацией по поводу изменений в учебном процессе?

С 23 марта в областном министерстве начали работу четыре горячие линии:

– по номеру +7 (3812) 212-218 можно получить оперативную информацию и консультацию по вопросам организации дистанционного обучения и работы общеобразовательных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования детей;

– по номерам +7 (3812) 24-65-08, 24-75-39 можно получить оперативную информацию и консультацию по вопросам организации дистанционного обучения и работы техникумов и колледжей;

– по номеру +7 (3812) 24-79-09 можно получить оперативную информацию и консультацию по вопросам организации дистанционного обучения и работы школ-интернатов, адаптивных образовательных организаций и детских домов.