Редакция журнала «Омск.Собака.ru» безумно любит встречи и общение с интересными и талантливыми людьми. А еще премьеры, сенсации и позитивные новости! Зарегистрировавшись на more.tv, мы смотрим новый комедийный сериал «Корни» с Марком Богатыревым, премьера которого на телеканале СТС состоится 10 марта. Пока наши лицевые мышцы отдыхают от смеха, и заваривается новая порция ароматного чая, делимся, что нам рассказали главные герои и режиссер новинки.
Премьера первого сериала от создателей КВН
В уютном офисе телеканала «СТС» в Омске, после трансляции первой серии, на вопросы журналистов ответили Марк Богатырев, Наталья Скоморохова, Ренат Мухамбаев и режиссер сериала Марк Горобец.
В центре внимания история циничного топ-менеджера Димы Королева, который волей судьбы вернулся в родной Залещинск из Москвы. В первые секунды мы видим его скромным и добрым парнем, который отправляется покорять столицу, оставляя семью, друзей и девушку. Мгновение – и перед нами успешный молодой человек, который отлично устроился в жизни. Он не часто вспоминает о близких, но ему придется вернуться к «корням». Любовь, дружба, предательство, человечность и черствость – что же победит?
Марк Горобец – режиссер
При чем здесь КВН?
Сценаристы сериала «Корни» – создатели легендарной игры КВН компания «АМиК». Они вложили в новинку душу, юмор и свое мастерство! КВН воспринимается обычно очень легковесно, но это большой труд, большой талант. У нас на площадке всегда было весело, серьезно и круто.
Приходилось ли вам раньше работать с данным актерским составом?
Нет, мы работали впервые таким составом. Сошлись сразу. В команде не было ни одного сложного человека, с которым не возможно было бы работать. Мы горели этим сериалом. Он о добре и зле, о любви и предательстве – мы «кайфовали» от процесса, и очень подружились. Причем мы тепло общались не только во время работы, но и встречались после съемок. Продолжаем общение и сейчас.
Сколько длились съемки и были ли курьезные моменты?
Над сериалом мы работали неполные четыре месяца. Веселых и интересных сцен, ситуаций было много. Например, я очень злился на кота. Он не слушался меня на съемках, царапал Марка, убегал в лес. Не киношный кот! Сразу видно, что Куклачов с ним не работал. Были и странные моменты. Снимая сцену про поминки, я понял, что вижу в массовке человека, фото которого стоит, как умершего. Поминки будут, свадьбы будут, животные будут, а еще будут герои, которых мы привыкли видеть абсолютно в других картинах и других амплуа. Скажу по секрету, обратите внимание на бомжа.
Ждать ли второй сезон?
Это зависит от зрителя. Мысли и идеи есть, но выход второго сезона зависит от просмотров. Чем выше цифры, тем больше шансы – чистая математика!
Марк Богатырев
У вас очень добрый типаж. Тяжело ли было играть роль циничного парня?
Профессия артиста связана с тем, что он постоянно наблюдает. Даже сейчас я наблюдаю за всеми присутствующими. Когда ты играешь персонажа, который не очень на тебя похож, ты можешь воспользоваться предшествующими наблюдениями, попробовать поменяться, а уж как это выглядит на экране нужно спрашивать у зрителей. В отличие от Димы, я часто навещаю своих близких. Мое мнение – важно помнить, откуда пришел, о своих корнях, кто ты есть на самом деле, не забывать о том, что действительно ценно.
Насколько Москва изменила вас? Похож ли ваш герой на вас?
Мне кажется, что любой большой город меняет человека. Иногда, даже несколько раз. Изменилась не моя внутренняя начинка, а обстоятельства жизни. Человек едет в столицу, чтобы выполнить какую-либо задачу, и когда он с этим справляется, то он переходит к следующей. И, если у человека есть целеустремленность, благая цель и желание не растерять в себе человека, то он может сохранить в своем сердце все самое прекрасное и развиваться дальше.
Слаженной ли была команда?
Нам артистам повезло, что режиссером сериала стал Марк. Веселый, классный парень! Человек-профессионал, который с азартом подошел к своей творческой работе. Он выходил на площадку и у него загорались глаза. Он включался в дело и полностью погружался в него – как ребенок, который увидел то, что ему понравилось и не может оторваться. Все это чувствовали на площадке, и нам это помогало, давало правильный, позитивный настрой. И команда просто замечательная! Наташа – очень скромный, настоящий человечек. Мало сейчас таких людей, которые могут быть прекрасными без всего. Ей не нужно что-то специальное надевать, примерять маски, изменяться. Она просто прекрасна. Ренат – талантливый и мегатворческий человек, который многое сделал для сериала. Спасибо ребятам за отличную работу!
Ренат Мухамбаев
Группа «КамызякиБэнд» приложила руку к созданию треков для ситкома?
Мы подготовили новый альбом, который будет презентован 1 марта. В нем есть песня «Корни», которая часто будет звучать в сериале – она отражает суть ситкома. И несколько других песен из альбома будут выступать в качестве заглавных и конечных композиций.
КВН, музыка – это ваше, а тяжело ли было на съемочной площадке «Корней»?
Были сцены, в которых я не знал, как играть, так как у меня нет актерского опыта. В такие моменты я подходил к Марку и спрашивал совета. Он направляли меня, и я работал. Чувствовалась поддержка коллег и режиссера. Опыт квнщика дал о себе знать на площадке – я придумал несколько оборотов, которые использовали персонажи.
Премьера на СТС – 10 марта
Сериал доступен на more.tv со 2 марта
О сериале:
Производитель: «АМиК» («КВН Продакшн»)
Количество серий: 21
Режиссер-постановщик: Марк Горобец
Оператор-постановщик: Павел Белявский
Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Александр Масляков-младший, Рубен Партевян
Продюсеры: Владимир Неклюдов, Юрий Овчинников, Кирилл Балмин
Креативные продюсеры и авторы сценария: Михаил Чистов, Яна Прокопенко
В главных ролях: Марк Богатырёв, Наталья Скоморохова, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев, Елена Валюшкина, Анна Уколова, Юлия Сулес, Сергей Чирков, Владимир Сычёв, Тимур Родригез, Александра Кузёнкина, Сергей Бачурский, Никита Богатов, Антон Лапенко, Виктор Низовой, Данила Якушев и др.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.