Премьера первого сериала от создателей КВН

Марк Горобец – режиссер

При чем здесь КВН?

Сценаристы сериала «Корни» – создатели легендарной игры КВН компания «АМиК». Они вложили в новинку душу, юмор и свое мастерство! КВН воспринимается обычно очень легковесно, но это большой труд, большой талант. У нас на площадке всегда было весело, серьезно и круто.

Приходилось ли вам раньше работать с данным актерским составом?

Нет, мы работали впервые таким составом. Сошлись сразу. В команде не было ни одного сложного человека, с которым не возможно было бы работать. Мы горели этим сериалом. Он о добре и зле, о любви и предательстве – мы «кайфовали» от процесса, и очень подружились. Причем мы тепло общались не только во время работы, но и встречались после съемок. Продолжаем общение и сейчас.

Сколько длились съемки и были ли курьезные моменты?

Над сериалом мы работали неполные четыре месяца. Веселых и интересных сцен, ситуаций было много. Например, я очень злился на кота. Он не слушался меня на съемках, царапал Марка, убегал в лес. Не киношный кот! Сразу видно, что Куклачов с ним не работал. Были и странные моменты. Снимая сцену про поминки, я понял, что вижу в массовке человека, фото которого стоит, как умершего. Поминки будут, свадьбы будут, животные будут, а еще будут герои, которых мы привыкли видеть абсолютно в других картинах и других амплуа. Скажу по секрету, обратите внимание на бомжа.

Ждать ли второй сезон?

Это зависит от зрителя. Мысли и идеи есть, но выход второго сезона зависит от просмотров. Чем выше цифры, тем больше шансы – чистая математика!