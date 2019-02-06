Децл: «Я так и остаюсь самым известным рэпером в России»

Сегодня прошло прощание с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. Он скончался в возрасте 35 лет от остановки сердца. По этому случаю мы вспоминаем последнее интервью Кирилла «Собака.ru», которое впервые было опубликовано в 2011 году, — о детской популярности, смерти рэпа и политическом искусстве.

Как спустя десять с лишним лет вы смотрите на историю своей раскрутки? Так, как будто это было не со мной. Сейчас у меня в жизни все поменялось, мысли другие: окреп, уже не зелененький. Тогда же многое зависело не от меня. Я, конечно, противился как мог, спорил с отцом. Поэтому и перестал с ним работать, не хочется конфликты нести в семью. Мне долго втирали, что сам я не справлюсь. Был стимул доказать обратное. Что я и делаю, с каждым разом все качественнее. Не стыдно ставить друзьям старые песни? Стыдновато, потому что их создавал не я — на меня работала огромная команда. Вот за то, что я делаю сейчас, не стыдно. Я поехал на Ямайку, навел, так сказать, коннект с местными исполнителями, записал треки, которые теперь там крутят по радио. А в октябре у меня концерты в Нью-Йорке.

Почему до сих пор вас все равно ставят в один ряд с коммерческими рэперами вместе с Тимати? Да потому, что образы, данные телевидением, приклеиваются быстро. То, что я ушел в подполье, не было продуманным решением, это вышло само собой. А негативные эмоции со временем ушли, у людей поменялось восприятие, ко мне стали относиться с ностальгией. Я ведь так и остаюсь самым известным рэпером в России, хотя по телевизору меня давно не показывают. Если Децл был поп-проектом, то к какому направлению можно отнести Le Truk? Это экспериментальный регги-дэнсхолл-хип-хоп-проект. Сейчас я готовлю сразу три альбома. Один — с участием вокалистов с Ямайки, регги-дэнсхолльный, на английском, с мелодичными припевами. Второй — хип-хоп-проект, тоже интернациональный: треки записывали с японцами, французами, испанцами, итальянцами. Я буду на английском читать, а другие — на своих языках. Третья пластинка — на русском. Это серьезный, философский альбом. Выпускаться я определенно буду в Америке, точно не здесь. У нас ничего не умеют, нет порталов, которые продают музыку, нет грамотного менеджмента. Людям на рекорд-лейблах просто ***** (все равно), они даже не меломаны. То, что я ушел в подполье, не было продуманным решением, это вышло само собой

Рэп может превратиться в мейнстримовый жанр? В России рэп умирает — он дошел до пика и идет на спад. И убьет его правительство к концу 2012 года. И в андеграунде никого не останется? Останется, но это будут школьники, которые подпольно будут выпускать уличные альбомы. Рэп в стране в плане качества так и остался на невысоком уровне. Есть единицы, которые делают дело. Рэп может быть социальным, домашним, клубным, школьным, каким угодно, но он не может быть политическим, каким он вдруг стал у нас. Нашим рэперам с их тягой к социалке стоит поездить по миру: увидели бы, что везде одна и та же ***** (ерунда). В Америке в хип-хоп-индустрии все вообще друг другу папы-кузены-сестры — все монополизировано. Везде в шоу-бизнесе творится абсурд. И на улицах не легче. Когда-то вы пели, что «настало время социальных МС» Да, сейчас рэп — способ громко высказать гражданскую позицию, но как только дело касается денег, многие готовы отступить от понятий и за бабки делать то, что скажут. Им уже наплевать на респект. Я не тыкаю ни в кого пальцем, но это же проекция реальности: то, о чем ты пишешь, происходит с тобой в жизни. Многие рэперы безответственно относятся к текстам, и это на руку правительству, иллюминатам, масонам — тем, кто хочет, чтобы молодежь страдала, извините, ****** (ерундой). Это же проекция реальности: то, о чем ты пишешь, происходит с тобой в жизни