Децл: «Я так и остаюсь самым известным рэпером в России»
Сегодня прошло прощание с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. Он скончался в возрасте 35 лет от остановки сердца. По этому случаю мы вспоминаем последнее интервью Кирилла «Собака.ru», которое впервые было опубликовано в 2011 году, — о детской популярности, смерти рэпа и политическом искусстве.
Как спустя десять с лишним лет вы смотрите на историю своей раскрутки?
Так, как будто это было не со мной. Сейчас у меня в жизни все поменялось, мысли другие: окреп, уже не зелененький. Тогда же многое зависело не от меня. Я, конечно, противился как мог, спорил с отцом. Поэтому и перестал с ним работать, не хочется конфликты нести в семью. Мне долго втирали, что сам я не справлюсь. Был стимул доказать обратное. Что я и делаю, с каждым разом все качественнее.
Не стыдно ставить друзьям старые песни?
Стыдновато, потому что их создавал не я — на меня работала огромная команда. Вот за то, что я делаю сейчас, не стыдно. Я поехал на Ямайку, навел, так сказать, коннект с местными исполнителями, записал треки, которые теперь там крутят по радио. А в октябре у меня концерты в Нью-Йорке.
Почему до сих пор вас все равно ставят в один ряд с коммерческими рэперами вместе с Тимати?
Да потому, что образы, данные телевидением, приклеиваются быстро. То, что я ушел в подполье, не было продуманным решением, это вышло само собой. А негативные эмоции со временем ушли, у людей поменялось восприятие, ко мне стали относиться с ностальгией. Я ведь так и остаюсь самым известным рэпером в России, хотя по телевизору меня давно не показывают.
Если Децл был поп-проектом, то к какому направлению можно отнести Le Truk?
Это экспериментальный регги-дэнсхолл-хип-хоп-проект. Сейчас я готовлю сразу три альбома. Один — с участием вокалистов с Ямайки, регги-дэнсхолльный, на английском, с мелодичными припевами. Второй — хип-хоп-проект, тоже интернациональный: треки записывали с японцами, французами, испанцами, итальянцами. Я буду на английском читать, а другие — на своих языках. Третья пластинка — на русском. Это серьезный, философский альбом. Выпускаться я определенно буду в Америке, точно не здесь. У нас ничего не умеют, нет порталов, которые продают музыку, нет грамотного менеджмента. Людям на рекорд-лейблах просто ***** (все равно), они даже не меломаны.
Рэп может превратиться в мейнстримовый жанр?
В России рэп умирает — он дошел до пика и идет на спад. И убьет его правительство к концу 2012 года.
И в андеграунде никого не останется?
Останется, но это будут школьники, которые подпольно будут выпускать уличные альбомы. Рэп в стране в плане качества так и остался на невысоком уровне. Есть единицы, которые делают дело. Рэп может быть социальным, домашним, клубным, школьным, каким угодно, но он не может быть политическим, каким он вдруг стал у нас. Нашим рэперам с их тягой к социалке стоит поездить по миру: увидели бы, что везде одна и та же ***** (ерунда). В Америке в хип-хоп-индустрии все вообще друг другу папы-кузены-сестры — все монополизировано. Везде в шоу-бизнесе творится абсурд. И на улицах не легче.
Когда-то вы пели, что «настало время социальных МС»
Да, сейчас рэп — способ громко высказать гражданскую позицию, но как только дело касается денег, многие готовы отступить от понятий и за бабки делать то, что скажут. Им уже наплевать на респект. Я не тыкаю ни в кого пальцем, но это же проекция реальности: то, о чем ты пишешь, происходит с тобой в жизни. Многие рэперы безответственно относятся к текстам, и это на руку правительству, иллюминатам, масонам — тем, кто хочет, чтобы молодежь страдала, извините, ****** (ерундой).
Вы говорили, что существует мировое правительство, которое контролирует все остальные.
Да, есть такое. Существует финансовая элита, которая управляет всем миром. Буквально десять-двенадцать еврейских семей, которые и придумали эту схему. Но основной корень зла, наверное, — британский парламент и королева. Они разделяют и властвуют. Это все их проделки. Я записал альбом «Здесь и сейчас», там частично об этом рассказано. Изначально мы рождаемся для того, чтобы жить, а не выживать! Прожить жизнь и перейти дальше, на следующий уровень. А нам разными способами мешают это делать. Система обязала вас работать каждый день, чтобы зарабатывать деньги на семью и еду. Времени думать не остается, и редко находятся сильные персонажи, которые могут идти наперекор системе. Но когда-нибудь эта схема провалится. Почему все говорят о 2012 годе? Сейчас строятся два секретных подземных города — для политиков и олигархов, но они им не понадобятся... Я, наверное, немного странные вещи рассказываю. Воспринимайте это все не всерьез, как сказку.
Почему вам стала так близка раста-культура?
Люди, причастные к ней, понимают, как работает мир. Обычно тем, кто прозрел, становится невыносимо пребывать в социуме. Они отходят от мирской суеты, становятся возвышенными, чего делать категорически нельзя! Получил информацию — передай дальше. Если народ будет умным, он начнет контролировать власть, что опасно для правящей верхушки. Единственное, чего они действительно боятся, так это народного гнева! Поэтому власти поощряют бездумное дерьмо, которое нам навязывается с помощью телевидения: алкоголизм, плохой вкус, разные способы друг друга, извините, ******* (обмануть). Настал момент, когда мы подошли к черте.
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