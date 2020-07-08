4 июля был организован вывозной рейс Шанхай — Москва для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса. Также этим рейсом многие планировали вывезти своих домашних животных.
«Аэрофлот» отказался взять на борт вывозного рейса из Китая домашних животных по причине возможной контрабанды
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Фото: Pro Город Йошкар-Ола
Питомцев предложили оставить в аэропорту. Об этом рассказали пассажиры рейса в инстаграме.
Представители приюта United Love Rescue, который помогал в перевозке животных в Москву, рассказали, что на рейс не попали 90% животных, принадлежащих россиянам.
По их словам, такая ситуация произошла, потому что рейс «Аэрофлота» оказался частично коммерческим: граждане Китая выкупили на него две трети мест. «Организаторы рейса не предупредили никого, что для русских это вывозной рейс, а для китайцев это коммерческий рейс. Они успешно забронировали места своим животным и улетели», — сказал представитель приюта.
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