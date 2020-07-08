«Аэрофлот» отказался взять на борт вывозного рейса из Китая домашних животных по причине возможной контрабанды

Представители приюта United Love Rescue, который помогал в перевозке животных в Москву, рассказали, что на рейс не попали 90% животных, принадлежащих россиянам.

По их словам, такая ситуация произошла, потому что рейс «Аэрофлота» оказался частично коммерческим: граждане Китая выкупили на него две трети мест. «Организаторы рейса не предупредили никого, что для русских это вывозной рейс, а для китайцев это коммерческий рейс. Они успешно забронировали места своим животным и улетели», — сказал представитель приюта.