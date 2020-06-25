СМИ: Росавиация предложила план по возобновлению международных полетов

По данным издания, документ направлен в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

В секретариате Голиковой отметили, что вопросом возобновления международного авиасообщения занимаются МИД, Росавиация и Роспотребнадзор. Все решения по данному поводу будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации и договоренностями Москвы с другими странами.

"Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее — заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос — захотят ли там принимать русских туристов»,— прокомментировал новость источник "Коммерсанта".