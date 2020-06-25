В Госдуме предложили установить ежемесячные выплаты за отказ от места в детсаду

Таким образом, родители получат право выбора - получение ежемесячной выплаты в размере регионального минимального размера оплаты труда на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в учреждении дошкольного образования или место в детском саду.

Если жизненная ситуация поменяется, родители могут снова встать в очередь на получение места в детский сад. Эта инициатива поможет существенно сократить очереди в детские сады, считает её автор.

