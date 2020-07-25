Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

"Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон - школьные коллективы, студенческие коллективы, рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем", - сказал он.

Также эксперт Минздрава напомнил о важности соблюдение рекомендованных мер на курортах для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.



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