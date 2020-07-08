The Jerusalem Post сообщает, что в стране закрыли клубы, бары, спортзалы, конференц-залы, бассейны и отменены культурно-массовые мероприятия. Также введены ограничения по числу посетителей.
В Израиле вернули часть ограничительных мер из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом
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Фото: https://www.atlantravel.ru/
В ресторанах введено ограничение на количество посадочных мест — 20 мест внутри помещения и 30 на верандах. В синагогах одновременно смогут находиться не более 19 человек.
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