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Справку об отрицательном тесте на COVID-19 теперь не нужно предъявлять в санаториях

Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации ведомства по организации работы санитарно-курортных учреждений, согласно которым справку об отрицательном тесте на COVID-19 в санаториях предъявлять не нужно, только документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, сообщают СМИ.

  • Фото: Санаторий "Старинная Анапа"

 

Роспотребнадзор уточняет, что тест на коронавирус отдыхающим и персоналу будут проводить исходя из эпидемических показаний на основании предписаний территориальных отделений Роспотребнадзора.

Также Роспотребнадзор разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, не проживающих вместе и не являющимися членами семьи

«При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного - двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи»,  – говорится в документе.

NVR.SOBAKA,
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