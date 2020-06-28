Справку об отрицательном тесте на COVID-19 теперь не нужно предъявлять в санаториях

Роспотребнадзор уточняет, что тест на коронавирус отдыхающим и персоналу будут проводить исходя из эпидемических показаний на основании предписаний территориальных отделений Роспотребнадзора.

Также Роспотребнадзор разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, не проживающих вместе и не являющимися членами семьи.

«При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного - двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи», – говорится в документе.