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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

По словам адвоката,  у Михаила Ефремова в ночь на пятницу случился сердечный приступ из-за нервного потрясения, которое он переживает после ДТП.

 

 

«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — рассказал адвокат.

NVR.SOBAKA,
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