У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

По словам адвоката, у Михаила Ефремова в ночь на пятницу случился сердечный приступ из-за нервного потрясения, которое он переживает после ДТП.
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По словам адвоката, у Михаила Ефремова в ночь на пятницу случился сердечный приступ из-за нервного потрясения, которое он переживает после ДТП.
«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — рассказал адвокат.
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