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У князя Монако Альбера II диагностировали коронавирус (по сообщению пресс-службы Дворца)

Пресс-служба князя Монако сообщила о диагностировании коронавируса у Альбера II. Также уточнилось, что его  состояние не вызывает беспокойства.

 

 

 

  • Князь Монако Альбер с женой Шарлен 
     

Князь продолжает исполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции. Сообщение о болезни сопровождается просьбой к населению в ограничении передвижения и минимизации социальных контактов.  

NVR.SOBAKA,
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