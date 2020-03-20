Пресс-служба князя Монако сообщила о диагностировании коронавируса у Альбера II. Также уточнилось, что его состояние не вызывает беспокойства.
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Пресс-служба князя Монако сообщила о диагностировании коронавируса у Альбера II. Также уточнилось, что его состояние не вызывает беспокойства.
Князь Монако Альбер с женой Шарлен
Князь продолжает исполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции. Сообщение о болезни сопровождается просьбой к населению в ограничении передвижения и минимизации социальных контактов.
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