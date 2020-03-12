Том Хэнкс заболел короновирусом

ВОЗ объявила пандемию коронавируса Covid-19 и вирус продолжает распространяться по всему миру. Актер Том Хенкс со своей женой Ритой Уилсон сообщили в своем Instagram о том, что также заболели коронавирусной инфекцией. Пара сейчас находятся в Австралии, де Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.

Пара обратилась за медицинской помощью при появлении первых симптомов.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура, - поделился Том Хенкс. - Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными".

Актер написал, что они находятся на обследовании и в изоляции, посоветовал всем быть предельно осторожными и пообещал, что будет держать в курсе происходящего.