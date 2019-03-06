

История о том, как маленькое хобби двух графических дизайнеров переросло в глобальное увлечение и стало брендом!



Nadia Germans: Мы - дикие визуалы, любим женщин и вдохновляемся их красотой.

Бренд нижнего белья «Low» презентовали в Новороссийске на минувших выходных на масштабном светском мероприятии этой весны Fashion Talk by Kristina Duchenko & Kate Galas.



NVR.SOBAKA.RU: В чем философия вашего бренда?

Tanya Lomidze: Белье - это возможность выразить себя. Почувствовать свою женственность. Ты можешь надеть растянутую майку бойфренда, но если под одеждой тонкое кружево - твоё ощущение меняется! Видимо, это та самая загадка, о которой все говорят.

NVR.SOBAKA.RU: Как придумывали название?

Tanya Lomidze: Название нашему бренду мы дали легко. Знаете песню Ленни Кравитца «Low»? Именно она нас и вдохновила. Срочно добавляйте в плейлист, это находка прошлого лета.

NVR.SOBAKA.RU: Что делает вас уникальными?

Tanya Lomidze: Наша главная особенность в том, что белье повторяется максимум в 5-ти экземплярах. Мы покупаем французское и итальянское кружево в малых тиражах, поэтому каждый комплект реально эксклюзивный. И это не маркетинг, а наш принцип ....

NVR.SOBAKA.RU: Сколько стоит эксклюзив?

Tanya Lomidze: Ценовая политика отражает основную философию - мы хотим, чтобы каждая девочка могла позволить себе белье, которое поможет ей раскрыть свою сексуальность и женственность.