Что добавить в гардероб от скандинавских брендов?

Бренд основан дизайнером Элин Алемдар 18 лет назад, получил признание среди скандинавских модниц и принцессы Швеции Виктории. ДНК-бренда - нежно-кремовая гамма, минималистичные вечерние наряды и теплые крутки.

Rave Review

Авторы пальто-пледа, которое оценили по всему миру, приготовили много новинок. Важно! Все вещи шьют из переработанных материалом, при этом не боятся ярких оттенков и смелых экспериментов с формами.