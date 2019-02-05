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Что добавить в гардероб от скандинавских брендов?

 

3 скандинавских фаворита

House of Dagmar

Бренд, основанный тремя сестрами, популярен в шведском инстаграм, благодаря  уютным вязаным вещам и женственным пальто.

Stylein

Бренд основан дизайнером Элин Алемдар 18 лет назад, получил признание среди  скандинавских модниц и принцессы Швеции Виктории. ДНК-бренда - нежно-кремовая гамма, минималистичные вечерние наряды и теплые крутки.

Rave Review

Авторы пальто-пледа, которое оценили по всему миру, приготовили много новинок. Важно! Все вещи шьют из переработанных материалом, при этом не боятся ярких оттенков и смелых экспериментов с формами.

 

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Автор: NVR.SOBAKA
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