Крупнейший в мире шведский бренд по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявил о запуске своей первой коллекции одежды, которая выйдет под названием EFTERTRÄDA.
IKEA запускает свою первую линию одежды
Напомним, что в марте прошлого года в IKEA переосмыслили свою сумку и выпустили ее в форме синей панамки со своим логотипом.
В новой коллекции представлены толстовки, футболки, сумки, полотенца, зонты, а также многоразовые бутылки для воды. На каждом предмете коллекции фирменный логотип и штрих-код, который принадлежит книжным полкам серии Billy.
Коллекция поступит в продажу 31 июля в интернет-магазине Ikea Japan.
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