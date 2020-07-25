IKEA запускает свою первую линию одежды

Напомним, что в марте прошлого года в IKEA переосмыслили свою сумку и выпустили ее в форме синей панамки со своим логотипом.

В новой коллекции представлены толстовки, футболки, сумки, полотенца, зонты, а также многоразовые бутылки для воды. На каждом предмете коллекции фирменный логотип и штрих-код, который принадлежит книжным полкам серии Billy.

Коллекция поступит в продажу 31 июля в интернет-магазине Ikea Japan.