Цитаты героини нашего времени - Аллы Вебер

Самое главное — любить свою профессию. Если тебе по-настоящему интересно то, чем занимаешься, ты постоянно держишь руку на пульсе. Я всегда повторяю: я ничего не знаю, кроме индустрии моды. Мне кажется, я бы не достигла успеха ни в одном другом бизнесе. А моду я люблю, поэтому регулярно мониторю новых дизайнеров, дружу с ними, отслеживаю все, что происходит нового в диджитале, в ретейле, в маркетинге, стараюсь идти в ногу с молодежью, оттого и сама чувствую себя молодой.

Sobaka.ru

Я с детства обожаю готовить. Нравится варить варенье, крутить банки — у меня это снимает стресс. У Аззедина часто встаю к плите. Мы дружим много лет, у него большая кухня, и он обожает принимать гостей. Как-то не было сил идти в ресторан, и я решила сварить хороший борщ. Взяла мясо, кости, огромную кастрюлю — никогда раньше в таких количествах не готовила. Перемолола чеснок, намазала его на черный хлеб — и в духовку. Когда гости получили по тарелке с куском хлеба, стояла гробовая тишина, только ложки стучали и раздавалось чавканье, а через пятнадцать минут кто-то сказал: «My God!» Все фотографировали и говорили, что это самый fashionable borsch на свете, потому что цвета он был точно как свекольные платья в шоу-руме. А однажды я приготовила бульон в миланском Four Seasons, в котором останавливаюсь во время закупок последние двадцать лет. Была плохая погода, все болели, я говорю: «Сделайте уже бульон нормальный, а не это консоме». В итоге купила куриц, сварила бульон с лапшой, и вся гостиница его ела.

Tvrain.ru

/Про борьбу с раком/ Я очень люблю жить, и каждый день всегда, всю жизнь приносит мне радость. Как бы мне ни было плохо вечером, сколько бы у меня проблем ни было, это было в молодости, и жизнь была нелегкая, я утром просыпаюсь , солнышко светит — и мне хорошо. И, конечно, представить себе, что все, еще ничего не успела сделать, еще только начала жить, только повзрослела — и все, жизнь закончила. Перед глазами пример папы: та же болезнь, из красивого человека человек превращается ни во что — и вот маленький холмик.