Мероприятие должно было пройти с 12 по 23 мая, но накануне появилось официальное заявление на сайте Каннского кинофестиваля, в котором объявлено о переносе.
Каннский кинофестиваль перенесен из-за эпидемии коронавируса
"Каннский кинофестиваль не получится провести в намеченные сроки, – сообщают представители оргкомитета. – Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов, главным из которых является возможность провести мероприятие в конце июня-начале июля этого года".
Президент Франции Эммануэль Макрон 16 марта объявил об ограничении передвижения по стране. По последним данным во Франции заболели почти 11 000 человек.
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