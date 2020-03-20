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Каннский кинофестиваль перенесен из-за эпидемии коронавируса

Мероприятие должно было пройти с 12 по 23 мая, но накануне появилось официальное заявление на сайте Каннского кинофестиваля, в котором объявлено о переносе.

"Каннский кинофестиваль не получится провести в намеченные сроки, – сообщают представители оргкомитета. – Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов, главным из которых является возможность провести мероприятие в конце июня-начале июля этого года".

 

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 марта  объявил об ограничении передвижения по стране. По последним данным во Франции заболели почти 11 000 человек. 

NVR.SOBAKA,
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