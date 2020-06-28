В офисе на Малой Пироговской улице нашли мертвым генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина. По предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщают СМИ.
Глава строительной компании «Пионер» Андрей Грудин покончил собой из-за долгов
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва
Согласно информации источника «Интерфакса», на месте была обнаружена предсмертная записка, в которой говорится о высокой долговой нагрузке.
Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Андрея Грудина.
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