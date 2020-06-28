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Глава строительной компании «Пионер» Андрей Грудин покончил собой из-за долгов

 В офисе на Малой Пироговской улице нашли мертвым генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина. По предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщают СМИ.

  • Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва

Согласно информации источника «Интерфакса», на месте была обнаружена предсмертная записка, в которой говорится о высокой долговой нагрузке.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Андрея Грудина.

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