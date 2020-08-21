Что известно о состоянии Алексея Навального на данный момент (дополняется)

20 августа Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Бригада скорой помощи увезла политика в бессознательном состоянии. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Алексею стало плохо, когда он возвращался на самолете в Москву из Томска. Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку.
По мнению Киры Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай — это было единственное, что он пил с утра. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила она. Один из пассажиров снял видео, где Навальному стало плохо.
Главврач омской больницы заявил, что медики не могут позволить транспортировку Навального под ответственность родственников. Врачи продолжают делать анализы для постановки диагноза Навальному, понадобится еще двое суток - заявил врач. Сейчас Навальный продолжает находиться без сознания, подключен к аппарату ИВЛ.
В реанимации долгое время не хотели общаться с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой.
Днем в реанимацию омской больницы приехала его жена Юлия Навальная и врач из Москвы Анастасия Васильева, однако их не пускали, сославшись на то, что «пациент не дал согласие на посещение». Затем появилась другая причина: от Юлии потребовали свидетельство о браке в качестве доказательства того, что она его жена. Паспорта было недостаточно.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель готовы оказать лечение и помочь Алексею Навальному. «Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, касающуюся здоровья, убежища и защиты», — сообщает портал Meduza.
21 августа
Точный диагноз до сих пор не поставили. Заместитель главврача больницы в Омске сообщил, что у Навального не выявили признаков инсульта, инфаркта и коронавируса.
По данным лечащего врача политика Анастасии Васильевой, у него хорошие анализы крови, но ему не проводится детоксикационная терапия, при этом увеличена печень и повышен показатель по одному из печеночных ферментов.
Baza сообщает, что Навальный подвергся токсическому воздействию, на фоне которого у него развился отек мозга. Это подтверждает и документ, который опубликовал Mash: в этом заключении говорится, что медики не выявили структурных изменений мозга, упоминается только умеренный отек слизистой.
В региональном Минздраве эту информацию не подтвердили.
В Омске приземлился оборудованный медицинский самолет для транспортировки Алексея Навального в Германию. Врачи заявили, что пациента нельзя перевозить.
Команда Алексея Навального обратилась в ЕСПЧ "с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента", с требованием запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение.
"Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью", - сообщает Кира Ярмыш в Тwitter.
Также окружение обратилось ко всем журналистам с просьбой разъяснить позицию Кремля на брифинге у Пескова.
Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. Пресс-секретарь Алексея Навального разместила видео с заявлением врача больницы.
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