Что известно о состоянии Алексея Навального на данный момент (дополняется)

20 августа Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Бригада скорой помощи увезла политика в бессознательном состоянии. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Алексею стало плохо, когда он возвращался на самолете в Москву из Томска. Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку.

По мнению Киры Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай — это было единственное, что он пил с утра. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила она. Один из пассажиров снял видео, где Навальному стало плохо.