Песков от лица Кремля пожелал скорейшего выздоровления политику Навальному и пообещал помочь с перевозкой в зарубежную клинику

Отдельно Дмитрий Песков добавил, что Кремль поможет организовать перевозку политика за границу для его лечения.

«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. <…> И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут».

Напомним, что сегодня утром Алексей Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолета в Омске. О происшествии сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Команда Навального считает, что ему могли что-то подмешать в чай, который тот выпил в аэропорту перед взлетом. Медики оценивали состояние пациента как тяжелое, но его удалось стабилизировать.