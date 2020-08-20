Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс». Также пресс-секретарь президента от лица Кремля пожелал скорейшего выздоровления политику, который сейчас находится в коме после отравления.
Песков от лица Кремля пожелал скорейшего выздоровления политику Навальному и пообещал помочь с перевозкой в зарубежную клинику
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На фото: Алексей Навальный
Отдельно Дмитрий Песков добавил, что Кремль поможет организовать перевозку политика за границу для его лечения.
«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. <…> И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут».
Напомним, что сегодня утром Алексей Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолета в Омске. О происшествии сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Команда Навального считает, что ему могли что-то подмешать в чай, который тот выпил в аэропорту перед взлетом. Медики оценивали состояние пациента как тяжелое, но его удалось стабилизировать.
Ну разумеется. Просто чай плохой попался.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Это госпропаганда сейчас и будет делать - верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет https://t.co/siGxn9S9qb
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