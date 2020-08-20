Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолета в Омске

Основателя Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального госпитализировали после экстренной посадки в Омске самолета, летевшего из Томска в Москву. О происшествии сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
В настоящее время Навальный находится в реанимации без сознания. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 уточнили, что он лежит в токсикореанимации. Главврач медучреждения оценил состояние блогера как тяжелое, передает ТАСС.
Кира Ярмыш предположила, что Навального могли отравить токсичным веществом, подмешанным в чай.
«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», — написала пресс-секретарь Навального.
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