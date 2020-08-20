Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолета в Омске

В настоящее время Навальный находится в реанимации без сознания. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 уточнили, что он лежит в токсикореанимации. Главврач медучреждения оценил состояние блогера как тяжелое, передает ТАСС.

Кира Ярмыш предположила, что Навального могли отравить токсичным веществом, подмешанным в чай.

«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», — написала пресс-секретарь Навального.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал



