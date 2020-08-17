Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

Также Светлана Тихановская призвала освободить всех, кого оппозиция считает политзаключенными, и в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

Она подчеркнула, что белорусы — "одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить".

Тихановская выразила солидарность с теми, кто "защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками".

Одной из самых важных вещей она назвала независимость Белоруссии.

"Она — та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах", — заключила Тихановская.



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