В своем новом YouTube-видеообращении кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к народу и заявила, что готова стать национальным лидером.
Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.
Также Светлана Тихановская призвала освободить всех, кого оппозиция считает политзаключенными, и в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
Она подчеркнула, что белорусы — "одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить".
Тихановская выразила солидарность с теми, кто "защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками".
Одной из самых важных вещей она назвала независимость Белоруссии.
"Она — та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах", — заключила Тихановская.
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