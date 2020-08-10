Глава ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов

На втором месте - Светлана Тихановская с 9,9%, за нее проголосовали 574 тысячи 312 человек. За Андрея Дмитриева проголосовали 60 тысяч 543 человека или 1,04%, за Анну Канопацкую - 97 тысяч 926 человек или 1,68%, Сергея Черечня поддержали 65 тысяч 78 человек или 1,13%.

Всего в голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.



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