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В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или до шести месяцев ареста.

Изменение связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных "с извлечением крупного дохода".


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