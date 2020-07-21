США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне. В ответ Рамзан разместил фотографию с пулеметами.

«Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, которые были совершены более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни»,— заявил господин Помпео. Он отметил, что ситуация с правами человека в Чечне вызывает беспокойство, и ранее против господина Кадырова уже были приняты экономические санкции (в 2017 году его внес в санкционный список Минфин США). «Мы обеспокоены тем, что господин Кадыров сейчас использует пандемию коронавируса для того, чтобы происходили дальнейшие нарушения прав человека ... Мы будем призывать другие страны-единомышленницы принимать аналогичные меры»,— заявил Майк Помпео.

Под санкции также попали: жена Рамзана Кадырова Медни Кадырова и его дочери — Айшат и Карина (она же Хадижат) Кадырова.

В ответ на заявление США Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале разместил фотографию с пулеметами, сопроводив подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»