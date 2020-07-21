Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. В МИД России пообещали ответить на действия США.
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне. В ответ Рамзан разместил фотографию с пулеметами.
«Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, которые были совершены более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни»,— заявил господин Помпео. Он отметил, что ситуация с правами человека в Чечне вызывает беспокойство, и ранее против господина Кадырова уже были приняты экономические санкции (в 2017 году его внес в санкционный список Минфин США). «Мы обеспокоены тем, что господин Кадыров сейчас использует пандемию коронавируса для того, чтобы происходили дальнейшие нарушения прав человека ... Мы будем призывать другие страны-единомышленницы принимать аналогичные меры»,— заявил Майк Помпео.
Под санкции также попали: жена Рамзана Кадырова Медни Кадырова и его дочери — Айшат и Карина (она же Хадижат) Кадырова.
В ответ на заявление США Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале разместил фотографию с пулеметами, сопроводив подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции на странице в Facebook. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем»,— написала она.
СМИ: «ПОМПЕО ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОСДЕП США ВНЕС ГЛАВУ ЧЕЧНИ КАДЫРОВА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"» Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем.Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 20 июля 2020 г.
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